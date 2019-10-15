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يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية الآن NQW

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:12 م
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يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية الآن NQW
مشاهدة مباراة السعودية
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مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ،اليوم 15 من اكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى البطولة الآسيوية بث مباشر مباريات اليوم Saudi Arabia vs Palestine فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين .

مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية مع فلسطين فى نقل مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية والآسيوية فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لمونديال 2022 ، مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة الثالثة عصرا بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم .

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

توقيت 15:00 فى القاهرة

توقيت 16:00 فى السعودية

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0
x
13:30
0
العراق
تايبيه
0
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0
أستراليا
تايلاند
0
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14:00
0
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