محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز والري برفع درجة الاستعداد



محافظ المنيا: تفعيل غرفة الأزمات والكوارث



وأكد المحافظ على تفعيل غرفة الازمات والكوراث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اى بلاغات والتعامل مع الاحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





تطهير شبكات الصرف والمجاري



كما كلف المحافظ مديرية الموراد المائية والرى بالعمل على تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية وازالة كافة المخلفات بها ووضع برنامج للطوارىء يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتى الترع والمصارف، مع التنسيق المسبق لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والامكانيات اللازمة للمواقع الحرجة لمواجهة الأزمة.





طقس غير مستقر



وكان مركز التنبؤ بقطاع التخطيط قد أعلن أنه من المتوقع ان تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر2019، لحالة من من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصحبها سقوط امطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد تصل الى حد السيول.



على جانب اخر افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يمثل المتنفس الأساسي للمواطنين من أبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو المجد حكمدار المنيا ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة ودكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد سيد رئيس المدينة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية.



كما حضر الافتتاح دكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور ياسر المغربي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة، وعدد من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأعضاء لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، حيث نفذ قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة التصميم الخاص بالكورنيش في مراحله المختلفة.







وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تحسبًا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط امطار او سيول وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيطكما كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميدانى بشكل دورى من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الامطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التى تعيق سريان المياه،مع متابعة حالة الطرق واجراء صيانة دورية للمعدات الثقيلة ومراجعة كافة الخدمات بمراكز الاغاثة والايواء.