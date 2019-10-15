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يوفنتوس يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:10 م
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يوفنتوس يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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علاء خليف
 
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كشف تقارير صحفية ايطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن عقد الأورواجوياني "ادينسون كافاني" مع باريس سان جيرمان ينتهي الصيف المقبل، وفشلت إدارة النادي الباريسي في الوصول إلي اتفاق نهائي مع اللاعب لتجديد تعاقده مع النادي حتي الآن، مما يقرب "كافاني" من الرحيل خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن وكيل "كافاني" بدأ عقد جلسات مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب وأبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي والذي يسعي بقوة لضم نجم باريس لتدعيم صفوف الفريق، حيث سيمثل إضافة قوية لليوفي حال تواجده بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويريد "كافاني" دراسة كافة الاحتمالات المتاحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص التجديد مع باريس من عدمه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اقتراب انتهاء عقد "كافاني" مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، يجعل مفاوضات يوفنتوس لضم اللاعب هادئة بشكل كبير، خاصة وأن إدارة اليوفي أن اللاعب سيكون متاحًا بشكل مجاني حال عدم التجديد لباريس، لذا يريد النادي تقديم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب قبل أن تتضح الأمور بشكل أفضل.

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