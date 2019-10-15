"دهب وفلوس".. حبس مسجل لسرقته مسكن بالخليفة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 م
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داليا عادل
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس مسجل خطر لسرقته أحد المساكن فى منطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحثإلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة).
وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحثإلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة).
وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.
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