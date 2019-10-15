ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"دهب وفلوس".. حبس مسجل لسرقته مسكن بالخليفة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 م
Advertisements
دهب وفلوس.. حبس مسجل لسرقته مسكن بالخليفة
متهم
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس مسجل خطر لسرقته أحد المساكن فى منطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة مفادة تلقية بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحثإلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة).

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
العراق
تايبيه
0
x
13:40
0
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status