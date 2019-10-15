رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين شهر أكتوبر 2019.. وهذه أبرز الطرق لدفعها





تعمل الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء والتوزيع، على تقديم أفضل أداء للمواطنين عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الشركة، لتوفير الوقت والجهد وأيضًا التخلص من الروتين ، حيث أطلقت خدمة إلكترونية جديدة يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد عن طريقها أيضًا، وفيما يلي نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين شهر أكتوبر 2019 ، وخطوات الاستعلام وطرق الدفع إلكترونيًا.





خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اون لاين شهر أكتوبر 2019





أطلقت الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، حيث سنقوم بتوضيح خطوات الدخول للاستعلام وكذلك القيام بعملية السداد.





خطوات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اون لاين شهر أكتوبر 2019





الكهرباء والطاقة اضغط هنا . ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة





قم بالضغط على أيقونة "خدمات".





اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة.





سوف تظهر جميع شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية

والتي يتواجد اسمها في فواتير سابقة. قم بالضغط على شركة الكهرباء التابع لها تبعا لمكان الإقامة اضغط هنا





قم بالضغط على كلمة بحث ثم انتظر بعض الوقت، وسوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء.





طرق دفع فاتورة الكهرباء أون لاين شهر أكتوبر 2019

يوجد الآن تسهيلات لدفع جميع فواتير الكهرباء في جميع المحافظات الجمهورية، حيث أن هناك طرق تسهل عليك دفع الفواتير بانتظام دون الحاجة للانتظار موظف الشركة لإعلامكم والسداد.

فودافون كاش ومن أبرز هذه الطرق التي يمكنك استخدامها لتسديد فواتير مالهرباء، هي "فودافون كاش"، حيث يمكنكم من خلال خدمة "فودافون كاش" دفع الفاتورة وسيصل إليكم رسالة تأكيد للدفع من خلال رسالة نصيه.

فوري وعن طريق فوري يمكنكم دفع فواتير الكهرباء، كل ما عليكم هو الذهاب إلى أي مكان يستخدم ماكينة فوري وتسديد قيمه الفاتورة ويعطيكم وصل لتسديد فاتورة الكهرباء .



