تأجيل محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق لـ3 نوفمبر



وكانت النيابة قد تلت أمر الإحالة وأنكر المتهمان الاتهامات، وطلب الدفاع أجلًا للاطلاع والاستعداد، يُذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفى محمد أحمد عبد العاطي جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وكما أسندت إليهما شروعهما والمتوفى المشار إليه في قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره بأسلحتهما إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وشملت اتهامات النيابة إحراز كل منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر "عدة طلقات"، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، لجلسة 3 نوفمبر للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين.