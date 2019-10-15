ضبط منتحل شخصية أمين شرطة لإنهاء أوراق السائقين بمقابل مادي في باب الشعرية



جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.





تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط المدعو "ا.ع.ب" 39 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، حال تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني وبحوزته جهاز لاسلكي، اثناء قيامه بانهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة للمدعو "ع.ت.ع" 20 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، واقر بقيامه بإيهام المترددين علي الوحدة بأنه من رجال الشرطة وقدرته علي إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأضاف بأن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله.