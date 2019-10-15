رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع

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افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع، لمنتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.



وقال "زكي" في كلمتة خلال الافتتاح، لا يستطيع أحد أن ينكر أن حوار الحضارات على المستوى المحلي في مصر أو مستوى الحوار الدولي أسهم بشكل كبير في خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة كما بدأ يحدد مواضع الاختلاف.



وأكد أن هذا الحوار تجددت الدعوة إلى توسيع الأرضية المشتركة، واحترام مساحات الاختلاف وقبولها، مضيفًا ان الحوار تركز على المستوى العالمي والتي تعددت البرامج واللقاءات الحوارية سواء المحلية أو الدولية، وجهات حكومية، وكلها تركزت حول مفاهيم التعايش وقبول الآخر.



وأضاف قائلًا: "لابد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في هذا المجال".



كان قد شارك في الجلسة الأولى للمؤتمر كل من، الدكتور فيصل بين معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالله ابن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والسفير يان تيسليف سفير دولة السويد، والكاتب والمفكر سمير مرقص، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.



يذكر أن برنامج الحوار العربي الأوروبي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات يهدف الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة في دورته السابعة، ألمانيا السويد اليونان هولندا وروسيا والسعودية والاردن ولبنان والعراق والمغرب فلسطين ومصر.