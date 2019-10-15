يلا Sport مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا اليوم 15-10-2019 في تصفيات كأس العالم قطر 2022

مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا بث مباشر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ،اليوم 15 من اكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة فى دور المجموعات فى البطولة الآسيوية بث مباشر مباريات اليوم Iraq vs Cambodia فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم.





مشاهدة مباراة العراق وكمبوديا بث مباشر

مشاهدة مباراة العراق مع كمبو نقل مباشر مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية والآسيوية فى مواجهة قوية تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لمونديال 2022 ،فى توقيت الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر لايف.





تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022





توقيت 13:30 فى القاهرة





توقيت 14:30 فى السعودية





يلعب منتخب كمبوديا ضد العراق اليوم في إطار منافسات تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي منتخبا كمبوديا والعراق، على أرضية ملعب بنوم بن الأولمبي.

ويتواجه المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إيران والبحرين وهونج كونج أيضًا.

موعد مباراة العراق وكمبوديا اليوم يطلق حكم مباراة العراق وكمبوديا صافرة البداية في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا في تصفيات آسيا تردد قناة iraqiya sports HD الناقلة لمباراة العراف وهونج كونج







