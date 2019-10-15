موزمبيق تصوت في انتخابات محفوفة بالمخاطر

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تبدأ موزمبيق، التصويت في انتخابات قد تختبر اتفاق سلام هشًا استمر شهرين بين حزب فريليمو الحاكم وخصمها القديم في الحرب الأهلية حولت منافستها المعارضة رينامو.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمتد الاستطلاعات الرئاسية والتشريعية والإقليمية إلى حكم فريليمو المستمر منذ عقود على الدولة الواقعة جنوب إفريقيا والتي من المقرر أن تصبح واحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم.



ولكن رينامو تأمل في استخدام التغييرات الانتخابية المتفق عليها في اتفاق السلام للسيطرة على معاقلها التقليدية في المقاطعات الوسطى والشمالية لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأهلية في هدنة في عام 1992.



وحذرت جماعات حقوقية ومحللون من احتمال وقوع اضطرابات إذا فشلت في تحقيق تلك المكاسب.



قال الرئيس فيليب نيوسي بعد الإدلاء بصوته في مدرسة في العاصمة مابوتو: "لقد اختار موزامبيق السلام، وأثنى على الموزامبيقيين لتقرير مصيرهم من خلال الانتخابات وحث الناس على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسلام".



وقال كارلوس ألبرتو، طالب يبلغ من العمر 22 عامًا في انتظار التصويت في نفس المدرسة الثانوية، إنه يريد أن يرى البرلمان يحاسب السلطة التنفيذية ويدفع بالإصلاحات الموعودة في مجالات التعليم والعمل والسكن ومجالات أخرى.



قال ألبرتو: "نحن نصوت ومن ثم لن يحدث شيء"



وأضاف: "نحن بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات".



وأثرت فضيحة فساد بسبب الاقتراض الحكومي على الاقتصاد وألحقت الضرر بشعبية نيوسي.



وأدى التمرد الإسلامي المنخفض المستوى في الشمال، على عاتق مشاريع الغاز التي تبلغ تكلفتها مليار دولار والتي تقوم بتطويرها شركات النفط الكبرى بما في ذلك إكسون وتوتال، إلى تأجيل رئاسة نيوسي ويهدد الأمن على المدى الطويل.



ووُلد معظم ناخبي موزمبيق البالغ عددهم 13 مليون ناخب بعد تولي فريليمو الحكم عام 1975، عندما نالت البلاد الاستقلال عن الحكم الاستعماري البرتغالي.



وقاتل رينامو فريليمو لمدة 16 عامًا من عام 1977 إلى عام 1992 في صراع الحرب الباردة الذي أودى بحياة حوالي مليون شخص.



وانتهى الأمر بهدنة ولكن اندلعت أعمال عنف متفرقة في السنوات التي تلت ذلك - بما في ذلك بعد تحدي رينامو لنتائج الانتخابات في عام 2014.



وبموجب اتفاق السلام الموقع في أغسطس من هذا العام، سيتم اختيار حكام المقاطعات الآن من قبل الحزب الرئيسي في كل مقاطعة، بدلًا من الحكومة في مابوتو - وهي فرصة لرينامو للحصول على تمثيل تم إحباطه لفترة طويلة.



وقالت "زينايدا ماتشادو" الباحثة في منظمة رصد حقوق الإنسان: "إذا عدت خالية الوفاض، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من العنف".



وتميزت الفترة التي سبقت التصويت بالعنف المتقطع، بما في ذلك مقتل مراقب الانتخابات وهجمات من مجموعة انفصالية من مقاتلي رينامو.



وهتف الحشد الذي رحب به نيوسي في مسيرة حملته الأخيرة في مابوتو اليوم السبت عندما وعد بالسلام.



وكان من المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء، ويسمح القانون 15 يومًا لإعلان النتائج، رغم أنها قد تأتي عاجلًا.

