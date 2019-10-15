رئاسية تونس 2019: في مكالمة هاتفية.. ماكرون يهنئ سعيّد ويُشيد بالحراك الشعبي التونسي
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
بدأ رئيس تونس الجديد قيس سعيّد، في تلقّي عديد التهنئات الدولية من مختلف قادة دول العالم إثر فوزه بالإستحقاق الإنتخابي الأخير، حيث هنّأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين 14 أكتوبر 2019، في مكالمة هاتفية، معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين، ناقلا أطيب تمنياته لتونس، حسب ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالحراك الشعبي للتونسيات والتونسيين طوال فترة الإنتخابات، وقد أعرب عن رغبته في تعزيز الشراكة بين فرنسا وتونس لصالح الشعبين وخاصة الشباب، حسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بلاغ الاليزيه.
ويجدر التذكير، بأنه قد أُجري يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية، والتي تمكّن فيها المترشح المستقلّ الأستاذ قيس سعيّد من الفوز بكرسي الرئاسة، إثر حصوله على 2777391 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي رئيس حزب 'قلب تونس' على 1042894 أي بنسبة 27.29 بالمائة.
Advertisements