رئاسية تونس 2019: في مكالمة هاتفية.. ماكرون يهنئ سعيّد ويُشيد بالحراك الشعبي التونسي

بدأ رئيس تونس الجديد قيس سعيّد، في تلقّي عديد التهنئات الدولية من مختلف قادة دول العالم إثر فوزه بالإستحقاق الإنتخابي الأخير، حيث هنّأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين 14 أكتوبر 2019، في مكالمة هاتفية، معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين، ناقلا أطيب تمنياته لتونس، حسب ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية.





وأشاد الرئيس الفرنسي بالحراك الشعبي للتونسيات والتونسيين طوال فترة الإنتخابات، وقد أعرب عن رغبته في تعزيز الشراكة بين فرنسا وتونس لصالح الشعبين وخاصة الشباب، حسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بلاغ الاليزيه.



