هيئة الإحصاء التركية: البطالة ترتفع إلى 13.9%

كشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات أظهرت ارتفاع البطالة في يوليو الماضي، إلى 13.9%.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، أن البطالة ارتفعت بـ3.1% مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

وكانت نسبة البطالة في يونيو الماضي، 13% .

وذكرت الهيئة، أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاماً فأعلى، ارتفع في يوليو الماضي، على أساس سنوي بـ 1.06 مليون شخص، إلى 4.59 ملايين.

وارتفعت نسبة البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي بـ 3.6% إلى 16.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 25-15، سجلت 27.1 % بارتفاع 7.2%



