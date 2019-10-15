ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هيئة الإحصاء التركية: البطالة ترتفع إلى 13.9%

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
Advertisements
هيئة الإحصاء التركية: البطالة ترتفع إلى 13.9%
تركيا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات أظهرت ارتفاع البطالة في يوليو الماضي، إلى 13.9%.

 

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، أن البطالة ارتفعت بـ3.1% مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

 

وكانت نسبة البطالة في يونيو الماضي، 13% .

 

وذكرت الهيئة، أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة العمرية من 15 عاماً فأعلى، ارتفع في يوليو  الماضي، على أساس سنوي بـ 1.06 مليون شخص، إلى 4.59 ملايين.

 

وارتفعت نسبة البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي بـ 3.6% إلى 16.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

 

وأظهرت البيانات أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 25-15، سجلت 27.1 % بارتفاع 7.2%


وقالت هيئة الإحصاءات التركية، نسبة البطالة في تركيا صعدت إلى 13% خلال يونيو حزيران الماضي، بزيادة 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعا بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

 

وأضافت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان اليوم الإثنين: "إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 ملايين فرد، بزيادة بلغت نحو 938 ألف فرد مقارنة بيونيو حزيران 2018".

 

وعانت تركيا بداية من أغسطس آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

 

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.73 ليرة للدولار.

 

ووفق التقرير ، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.3% بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة الاحصاء التركية تركيا البطالة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status