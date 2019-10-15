بوتين يصل إلى الإمارات في أول زيارة له منذ أكثر من عقد

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وصل الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة له للبلاد منذ أكثر من عقد.



وصل بوتين يوم الثلاثاء إلى أبو ظبي بعد زيارة سابقة للمملكة العربية السعودية.



وكان في استقباله في المطار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



بينما كان موضوع النقاش في المملكة العربية السعودية، إنتاج النفط. تعمل روسيا الآن مع أوبك، وكذلك الدول الأخرى التي ليست جزءًا من الكارتل، للسيطرة على الإنتاج للمساعدة في رفع أسعار الطاقة.



في هذه الأثناء، لا تزال التوترات عالية في المنطقة، وسط أزمة بين الولايات المتحدة وإيران بسبب الرئيس دونالد ترامب الذي قام بسحب أمريكا من جانب واحد من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية منذ أكثر من عام.



وتجسدت متانة العلاقات السياسية بين السعودية وروسيا من خلال الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولون في البلدين لإجراء المزيد من التنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين.



وعززت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من حجم العلاقات الثنائية بينهما منذ أن بدأت في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس التفاهم المشترك، ونمت مع الزمن حتى اكتسبت تميزًا في السياسة الدولية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظرًا لأبعاد تأثير هذه العلاقات على المستويين الإقليمي والدولي، ولما يمثله البلدان من ثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم.



ويشهد التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية تزايدًا ورغبة مشتركة لتسريع وتيرته، حيث يناقش البلدان بشكل مستمر عددًا من الخطوات في هذا الاتجاه بما في ذلك التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني الذي سيجرى قريبًا في موسكو، إضافة لتنسيق الخطوات في سوق النفط بما في ذلك إطار أوبك الذي يعمل إلى حدٍ بعيد بفضل نشاطات روسيا والمملكة، وكذلك مناقشة الخطوات التي تتخذ حول الاتفاق على مشاريع جديدة في مجالات عدة منها الطاقة والطاقة الذرية والصناعة والزراعة والبنى التحتية والنقل والمواصلات.





