بفستان أسود مكشوف.. نسرين طافش تتألق في حفل عرض أزياء

بإطلالة ناعمة سوداء، ظهرت الفنانة نسرين طافش، في حفل لعرض أزياء كبير أقيم بالقاهرة، وظهرت نسرين طافش مرتدية فستانا من اللون الأسود مكشوف وأوف شولدر.

ونالت الصور استحسان العديد من متابعيها، مؤكدين على جمالها وتألقها.





نسرين طافش في مهرجان الجونة





وعلى صعيد أخر، شاركت الفنانة نسرين طافش، مؤخرا، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم الشهر الماضي، وظهرت بأكثر من اطلالة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.





وظهرت نسرين طافش، في حفل الافتتاح بسفتان من لابورجوزاي، وهو من اللون البيج مرصع بالحبات ذات اللون الفضى اللامع، واتسم بصيحة الكم الواحد أيضا، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق، واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة من أنامل المصفف Maher Derke، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.







