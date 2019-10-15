بفستان أسود مكشوف.. نسرين طافش تتألق في حفل عرض أزياء
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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الفجر الفني
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بإطلالة ناعمة سوداء، ظهرت الفنانة نسرين طافش، في حفل لعرض أزياء كبير أقيم بالقاهرة، وظهرت نسرين طافش مرتدية فستانا من اللون الأسود مكشوف وأوف شولدر.
ونالت الصور استحسان العديد من متابعيها، مؤكدين على جمالها وتألقها.
نسرين طافش في مهرجان الجونة
وعلى صعيد أخر، شاركت الفنانة نسرين طافش، مؤخرا، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم الشهر الماضي، وظهرت بأكثر من اطلالة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت نسرين طافش، في حفل الافتتاح بسفتان من لابورجوزاي، وهو من اللون البيج مرصع بالحبات ذات اللون الفضى اللامع، واتسم بصيحة الكم الواحد أيضا، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق، واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة من أنامل المصفف Maher Derke، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
وعلى صعيد أخر، تشارك الفنانة نسرين طافش،اً في الجزء الثاني من مسلسل "الزيبق" بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير، سلوي عثمان، محمد شاهين، سهر الصايغ، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، إدوارد، كارمن بصيص، رامي وحيد، وهو جاري إنتاجه حالياً، المسلسل من تأليف وإخراج وائل عبدالله، حوار السناريست وليد يوسف، وحقق الجزء الأول منه أثناء عرضه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
و أخر الأعمال السينمائية للنجمة نسرين طافش هو الفيلم المصري "نادي الرجال السري" والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه، بمشاركة البطولة مع كلاً من النجم كريم عبد االعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، الفيلم من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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