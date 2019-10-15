"مشروب مخدر" كلمة السر في سرقة سيارة من قائدها بالسيدة زينب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة قاما بسرقة سيارة.وتبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (سائق بشركة سياحة) بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوي على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (سبق اتهامهما والحكم عليهما في 35 قضية متنوعة، مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).وعقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهداف المذكورين وضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير".وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهماهما بالسرقة.