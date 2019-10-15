الصومال.. "أيادي خفية قطرية" تستثمر وتتلاعب بالأزمات الأخيرة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- الصومال ما بين خير "أولاد زايد" وشر تنظيم الحمدين.. تعرف على التفاصيل
- سياسات فرماجو وحكومته.. الصومال في أياد إخوانية
- سعيد حساسين عن مظاهرات "السترات الصفراء": "فيه أيادي خفية في الموضوع"
- إيران: هناك أياد خفية تريد تحقيق مصالحها من خلال هجوم خليج عمان
- الوطنية للصحافة: هناك أيادي خارجية تسعى لتجميل النظام القطري
- خليجيون يفضحون قطر بعد واقعة التسريب الصوتي.. ويؤكدون: قطر تريد تشكيل "حزب الله" بالصومال
- الصومال.. "أيادي خفية قطرية" تستثمر وتتلاعب بالأزمات الأخيرة
المزيد عن: قطر الصومال الأزمات الأخيرة أيادي خفية قطريةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر