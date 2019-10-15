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"التجارة العالمية" تطالب أمريكا بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
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التجارة العالمية تطالب أمريكا بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
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هالة الشحات
 
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طالبت سيسيليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدلًا من اتخاذ إجراءات عقابية في إطار النزاع طويل المدى بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركتي بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات.

مؤكدة علي أن الكتلة الأوروبية سوف تواصل الضغط "حتى النهاية" لتجنب تنفيذ فرض رسوم أمريكية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أيام، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تدخل الإجراءات العقابية على البضائع المستوردة، التي تبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار، وتشمل منتجات غذائية، حيز التنفيذ الجمعة المقبلة.


ويأتي تصريح "مالمستروم"، علي خلفية قرار منظمة التجارة العالمية، أمس، حيث أجازت رسميا للولايات المتحدة فرض رسوم على سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليارات دولار، بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة لطائرات إيرباص، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.وهذا التفويض إجراء شكلي بعدما منح مُحكِّم المنظمة حق الرد على دعم غير قانوني هذا الشهر، وكان يمكن رفضه فقط إذا صوَّت جميع أعضاء المنظمة ضده، واستمر الاجتماع في هذا الشأن أقل من عشرين دقيقة.وأبلغ المبعوث التجاري الأمريكي، دينيس شيا، الاجتماع بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضِّل حلًّا من خلال المفاوضات.
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