تشكيل السعودية المتوقع ضد فلسطين







حراسة المرمى: محمد العويس



خط الدفاع: زياد الصحفي - عبدالله مادو - البريك - الشهراني



خط الوسط: الفرج - عطيف - هتان - يحيى - عبدالفتاح



خط الهجوم: عبدالله الحمدان





ينتظر عشاق الكرة العربية حدثًا تاريخيًا اليوم، عندما يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، على المنتخب الفلسطيني بالتصفيات الآسيوية.ويلعب المنتخب السعودي المباراة لأول مرة في تاريخه على الأراضي الفلسطينية، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في رام الله.وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت أول أمس الأحد، في بعثة رافقها عدد من قيادات السلطة الفلسطسنية، وأدوا صلاة الظهر أمس الإثنين، بالمسجد الأقصى.ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالمجموعة التي تضم كلا من "سنغافورة وأوزوبكستان وفلسطين"، حيث يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023.واستقر رينارد على تشكيل فريقه لمواجهة فلسطين، بالمواجهة المرتقبة، حيث من المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:-