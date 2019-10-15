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رينيه فايلر يرفض المخاطرة بنجم الأهلي أمام الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
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رينيه فايلر يرفض المخاطرة بنجم الأهلي أمام الزمالك
فايلر
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علي نبوي
 
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يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بمحمد محمود لاعب الفريق الأحمر في التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة أمام الزمالك والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.


ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الساعة السابعة مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري وهو اللقاء المتوقع أن يكون قمة في الإثارة بعدما فاز الأحمر بمباراة السوبر المصري في بداية المصري بنتيجة 3-2.


وجاء رفض رينيه فايلر بفكرة الدفع بمحمود بسبب افتقاده لحساسية المباريات، حيث غاب عن الفريق منذ شهر يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.


وكان محمد محمود قد لعب شوطًا واحدًا لأول مرة منذ 9 أشهر في مباراة الأهلي الودية بالأمس أمام الإعلاميين والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.


فيما تبدو حظوظ عودة عمرو السولية أقوى للمشاركة بشكل أساسي بعدما أعلن الجهاز الطبي جاهزيته للمشاركة وشفاءه من الإصابة التي لحقت به وذلك ليلعب بجوار حمدي فتحي في وسط الملعب والذي تألق بشدة وسجل هدفًا لمنتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة أمام بتسوانا ليثبت أنه من أنجح صفقات القلعة الحمراء بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة منذ التعاقد معه من فريق إنبي.


ونجح الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط جمعمم بالفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.


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