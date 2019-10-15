الطالع الفلكى الثّلاثَاء 15/10/2019..تَوَاصُل فِكْرِى!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 5 بَابَة قبطى ، 15 تِشْرين أوَّل رُومى، 16 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مش أىّ حلم تشوفيه تِبْآ رسالة جَيّالك من رُوح.(هالة صدقى من فيلم إستغاثة من العالم الآخر-1985)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العقرب يثلث نبتون فى الحُوت - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى العقرب يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحُوت،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و 44 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا الإتصال يُمدّك بالمهارات الكلامية لتوصيل فكرتك لمن ترغب بأسلوب فنّى مُحبّب للنفوس ، إن كنت مُمتهناً للفنّ فاستفادتك من هذا الإتصال أقوى لتوصيل فكرتك للجمهور ، هذا الإتصال مفيد للدفاع عن نفسك من مشكلة أو طلب ترقية تستحقها أو تصفية خلاف مع الزوجة أو زميل العمل ، تنامى القدرة على التواصل الفكرى بين الناس خصوصاً من يتّصفون بالشفافية ورهافة الحسّ (فيلم إستغاثة من العالم الآخر-1985) أوتنامى القدرة على الحَدَسْ/الإدراك المُبكّر للأمور فتفكر بشخصٍ ما لتجده فجأةً أمامك ، هذه القدرة يتميّز بها مواليد الحُوت والنساء عن الرجال خصوصاً فى ساعات الليل أوالنصف الأخيرمن الشهر القمرى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السّرعة سلاح ذوحدّيْن لإقتناص فرصة سانحة أو التأنّى لصيد أثقل وزناً ،أنت أدرى بأحوالك لكن تأكد أنّ معلوماتك غيرمشوّهة غيرناقصة و غيرمغلوطة.





برج الثور: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن بفحصك المُستمر لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج الجوزاء: نصائح من أحد كبار رجال العائلة عليك أن تستمع لنصائحه وتأخذها محمل الجدّ، أوعلى أقل تقدير ضَعْ النصيحة فى حسبانك بعيْن الإعتبار.





برج السّرطان: إحساسك أنّ الأيام الجميلة تبدو أنّها تعود فى الأفق من جديد يُقلّل من إحساسك بتوافه المشاكل الحاليّة بمشيئة الله تعالى ، تمسّك بالتفاؤل.





برج الأسد: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة أوالشبهة.





برج العذراء: تبنّى مبدأ القيمة ، القيمة كمفهوم مادى ملموس للأموال والممتلكات المادّيّة ، والقيمة كمفهوم معنوى للتقاليد والأخلاق والتعاليم الرّوحيّة.

برج الميزان: إحترس من التوقيع على إتفاقات أو الموافقة عليها واطلب وقتاً كافياً لدراسة العروض المُقدّمة ، درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.





برج العقرب: تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيتها المُناسب.





برج القوس: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتيها على عينيْك ،قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج الجدى: رغبتك أن تمزج بين الفضائل والصغائر قد يفسد أكثر أعمالك إستعداداً للنجاح ، نقطة حبر واحدة كافية لتلويث كوب حليب.





برج الدّلو: قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم ، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة وعرض وجهة نظرك بأسلوب لطيف وعقلاني.





برج الحوت: إن كان إحساسك الداخلى بشأن شخص أو موضوع مقلقاً لك فعليك البحث عن سبب شكوكك دون لفت الإنتباه ،لايوجد دخان بدون نار.



