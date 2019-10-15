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فاتي يقضي على نيمار

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
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فاتي يقضي على نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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تبخرت أحلامت البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في العودة إلى برشلونة الإسباني بعدما ضاعت في الميركاتو الصيفي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان انفجار أنسو فاتي مع برشلونة يمنع عملية إعادة نيمار، لأن اللاعب الشاب يتميز على الجانب الأيسر وهو نفس مركز نجم سان جيرمان.

 

وأشارت إلى أن إصابة نيمار مع المنتخب البرازيلي في الفخذ خلال التوقف الدولي الحالي، وستجبره على الغياب عن المباريات لمدة 4 أسابيع تجعل برشلونة يفكر ألف مرة قبل ضمه.


وينوي البرسا التعاقد مع مهاجم صريح بدلًا من نيمار بسبب تقدم عمر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز (32 عامًا).
 

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