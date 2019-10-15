فاتي يقضي على نيمار
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تبخرت أحلامت البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في العودة إلى برشلونة الإسباني بعدما ضاعت في الميركاتو الصيفي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان انفجار أنسو فاتي مع برشلونة يمنع عملية إعادة نيمار، لأن اللاعب الشاب يتميز على الجانب الأيسر وهو نفس مركز نجم سان جيرمان.
وأشارت إلى أن إصابة نيمار مع المنتخب البرازيلي في الفخذ خلال التوقف الدولي الحالي، وستجبره على الغياب عن المباريات لمدة 4 أسابيع تجعل برشلونة يفكر ألف مرة قبل ضمه.
وينوي البرسا التعاقد مع مهاجم صريح بدلًا من نيمار بسبب تقدم عمر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز (32 عامًا).
Advertisements
- نيمار يبدأ الغطس مبكرا
- أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو
- نجم برشلونة يقلب الطاولة على نيمار.. وقرار ميسي يحسم الجدل
- 5 أسباب تدفع برشلونة لعدم التعاقد مع نيمار
- نجم جديد يُهدد حلم عودة "نيمار" إلى برشلونة
- كيف خدع برشلونة الجميع طوال الميركاتو الصيفي ؟
- أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة
- فاتي وشقيق ميسي.. 5 أسباب تقضي على حلم "نيمار" في برشلونة
- برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.. التاريخ يغازل أنسو فاتي
- برشلونة يضرب أحلام نيمار في العودة
المزيد عن: نيمار فاتي برشلونة انسو فاتي اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر