تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sport على جميع الأقمار الصناعية

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS HD وهي القناة الاولى في القنوات الرياضية بالسعودية، فقد احتلت قناة الرياضية السعودية ما تستحقه من مكانة لائقة بين القنوات الرياضية العربية، ومع التطورات الأخيرة التي استجدت على قناة السعودية الرياضية KSA من حيث التقنيات الجديدة، على تردد قناة KSA مؤخراً، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الجامع والشامل عن إشارة بث تردد قناة السعودية الرياضية على كافة الأقمار.





تردد قناة السعودية الرياضية الجديد





وقد أصبح تردد قناة السعودية الرياضية هو التردد الرئيسي لمتابعة الأحداث الرياضية المحلية بالمملكة، وكذلك تقدم القناة استوديوهات تحليلية باحترافية ممتعة، هذا وقد استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تنال استحسان ورضا متابعيها من خلال صورة غالية في الوضوح وصوت غاية في النقاء.





وذلك من خلال الترددات الجديدة والمحدثة لشهر اكتوبر 2019 بحسب ماتم نشره على الموقع الرسمي لقنوات السعودية الرياضية , اظبطوا اجهزتكم عليها وتمتعوا بمشاهدة اهم مباريات الدوري السعودي ومواجهات الاخضر في تصفيات قارة اسيا لكأس العالم 2020 , ننشرها لكم هنا كالتالي :

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد





اسم القناة : KSA SPORTS 1

القمر الصناعي : عرب سات – نايل سات

الترميز : 27500

تردد القناة : ( 12284-نايل سات ) – ( 12149-عرب سات )

الاستقطاب : ( نايل سات-عمودي v ) – ( عرب سات – أفقي H )

التصحيح : 5/6





أهمية قناة السعودية الرياضية

وتعتبر قناة الرياضية السعودية هي المسيطرة لمتابعة مسابقات الدوري والكأس السعودي، ويرجع ذلك لكون القناة مجانية مفتوحة بدون تشفير أو اشتراك، كما تبث قناة السعودية الرياضية محتواها الإعلامي الرياضي طوال اليوم بدون توقف أو انقطاع على مدار الساعة، أما عن الأقمار الصناعية التي تبث قناة الرياضية السعودية من خلالها، فقناة الرياضية السعودية تبث إشارتها على قمر نايل سات وقمر عرب سات، كما تجدر الإشارة إلى أن قناة الرياضية السعودية KSA تبث محتواها بتقنية HD عالية الجودة وكذلك لا تزال القناة تستخدم التقنية العادية SD الخاصة بالرسيفرات القديمة، وهذا ساعد كثيرا على انتشار القناة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة.