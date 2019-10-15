ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد انتصاره على بتسوانا.. البدري يُكرر ما حققه 4 مدربين لمنتخب مصر بـ"الألفية الجديدة"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
Advertisements
بعد انتصاره على بتسوانا.. البدري يُكرر ما حققه 4 مدربين لمنتخب مصر بـالألفية الجديدة
الجهاز الفني للمنتخب
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

حقق حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر فوزًا هزيلًا في مباراته الأولي مع الفراعنة على حساب منتخب بتسوانا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أمس الاثنين ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

 

حمدي فتحي ينقذ "البدري" في الاختبار الأول


وسجل هدف الفوز لمنتخب مصر اللاعب حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، وذلك بعد تمريرة عرضية أرضية من زميله محمود علاء وضعها "حمدي" داخل الشباك بسهولة بالدقيقة 72 معلنًا عن أول أهدافه الدولية رفقة منتخب الفراعنة.

 

حسام البدري يسير على نهج 4 مدربين مع المنتخب الوطني


ورغم الانتقادات التي تعرض لها حسام البدري بعد مباراة بتسوانا بسبب تواضع أداء منتخب الفراعنة وظاهرة إهدار الفرص السهلة وابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم، إلي أنه بالفوز الذي حققه على المنتخب البتسواني سار علي نهج 4 مدربين سابقين للفراعنة بالألفية الثالثة حققوا الفوز في مباراتهم الافتتاحية مع المنتخب:

 

البداية كانت مع الإيطالي تارديللي والذي قاد منتخب مصر للفوز علي ترنداد وتوباجو 2-1 في أول مباراة له مع الفراعنة وكانت مباراة ودية أقيمت يوم 31 مارس 2004.

 

المدرب المصري شوقي غريب والذي تولي قيادة منتخب مصر عام 2014 بدأ مشواره ايضًا مع الفراعنة بالفوز على منتخب البوسنة والهرسك 2-0 في مباراة ودية أقيمت يوم 5 مارس من نفس العام.

 

أما ثالث المدربين الذين بدأوا مشوارهم مع منتخب مصر بالفوز كان الأرجنتين هيكتور كوبر والذي قاد المنتخب الوطني للفوز على غينيا الاستوائية 2-0 في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 26 مارس 2015.

 

ويأتي في القائمة أيضًا المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدرب السابق للمنتخب والذي استهل مشواره مع الفراعنة بفوز كاسح على منتخب النيجر بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، ولكنه رحل بعد إخفاقه بالبطولة القارية وخروج المنتخب من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

 

علي الجانب الآخر استهل الثلاثي محمود الجوهري ومحسن صالح وحسن شحاتة مشوارهم مع المنتخب الوطني بتحقيق التعادل، وكان الأمريكي بوب برادلي الخاسر الوحيد في "ضربة البداية" مع الفراعنة في "الألفية الجديدة"، وذلك بعدما خسر أمام البرازيل 2-0 في مباراة ودية عام 2011.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب مصر مصر ضد فلسطين حسام البدري 4 مدربين للفراعنة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status