بعد انتصاره على بتسوانا.. البدري يُكرر ما حققه 4 مدربين لمنتخب مصر بـ"الألفية الجديدة"

حقق حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر فوزًا هزيلًا في مباراته الأولي مع الفراعنة على حساب منتخب بتسوانا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أمس الاثنين ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

حمدي فتحي ينقذ "البدري" في الاختبار الأول





وسجل هدف الفوز لمنتخب مصر اللاعب حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، وذلك بعد تمريرة عرضية أرضية من زميله محمود علاء وضعها "حمدي" داخل الشباك بسهولة بالدقيقة 72 معلنًا عن أول أهدافه الدولية رفقة منتخب الفراعنة.

حسام البدري يسير على نهج 4 مدربين مع المنتخب الوطني





ورغم الانتقادات التي تعرض لها حسام البدري بعد مباراة بتسوانا بسبب تواضع أداء منتخب الفراعنة وظاهرة إهدار الفرص السهلة وابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم، إلي أنه بالفوز الذي حققه على المنتخب البتسواني سار علي نهج 4 مدربين سابقين للفراعنة بالألفية الثالثة حققوا الفوز في مباراتهم الافتتاحية مع المنتخب:

البداية كانت مع الإيطالي تارديللي والذي قاد منتخب مصر للفوز علي ترنداد وتوباجو 2-1 في أول مباراة له مع الفراعنة وكانت مباراة ودية أقيمت يوم 31 مارس 2004.

المدرب المصري شوقي غريب والذي تولي قيادة منتخب مصر عام 2014 بدأ مشواره ايضًا مع الفراعنة بالفوز على منتخب البوسنة والهرسك 2-0 في مباراة ودية أقيمت يوم 5 مارس من نفس العام.

أما ثالث المدربين الذين بدأوا مشوارهم مع منتخب مصر بالفوز كان الأرجنتين هيكتور كوبر والذي قاد المنتخب الوطني للفوز على غينيا الاستوائية 2-0 في مباراة ودية جمعت المنتخبين في 26 مارس 2015.

ويأتي في القائمة أيضًا المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدرب السابق للمنتخب والذي استهل مشواره مع الفراعنة بفوز كاسح على منتخب النيجر بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، ولكنه رحل بعد إخفاقه بالبطولة القارية وخروج المنتخب من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.