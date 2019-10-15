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إصابة طالبتين باختناق في حريق مقلب قمامة بجوار مدرسة بالإسماعيلية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
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إصابة طالبتين باختناق في حريق مقلب قمامة بجوار مدرسة بالإسماعيلية
مقلب القمامة
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هشام إسماعيل
 
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أصيبت طالبتين بمدرسة السلام الثانوية، اليوم الثلاثاء، باختناق؛ إثر اشتعال النيران في مقلب للقمامة، بجوار مدرسة السلام الثانوية المجاورة لمنطقة الغابة دائرة ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من العميد طاهر سليم مأمور مركز شرطة ثان يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب حريق في مقلب قمامة بجوار مدرسة السلام الثانوية المجاورة لمنطقة الغابة دائرة القسم، مما اسفر عن إصابة طالبتين باختناق.

وانتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، فيما تم نقل الطلبتين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم.

فيما انتقل المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وقرر إزالة مقلب القمامة من جوار المدرسة، وتشكيل لجنة لإزالة ونقل جميع مقالب القمامة التي تواجد بجوار مدارس المحافظة.
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