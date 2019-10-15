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الصين تطالب تركيا بوقف العدوان التركي على سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
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الصين تطالب تركيا بوقف العدوان التركي على سوريا
العدوان التركي
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وكالات
 
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ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخارجية الصينية طالبت تركيا بوقف الأعمال العسكرية في سوريا والعودة إلى "المسار الصحيح"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

 

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

 

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب العملية العسكرية شمال شرقي سوريا.

 

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات التركية والقوات الحليفة لها، في عدة مناطق شمال سوريا منذ أمس الاثنين.

 

الهجوم التركي على سوريا

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

 

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

 

وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

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