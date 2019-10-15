وزير الخارجية الهولندي: المقترحات البريطانية بشأن البريكست لاتزال غير كافية





أوضح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن المقترحات البريطانية للحفاظ على الحدود الأيرلندية محمية من التهريب والاحتيال بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للكتلة تبقى غير كافية.وأضاف "بلوك"، "لقد تضمن اقتراح المملكة المتحدة بعض الخطوات للأمام ولكن ليس بما يكفي لضمان حماية السوق الداخلية".ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة تستمر يومين في بروكسل ابتداء من يوم الخميس، سيتصدر البريكست جدول الأعمال مع اقتراب الموعد النهائي في 31 أكتوبر.وأوضح الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن صفقة البريكست ممكنة هذا الأسبوع لكن مقترحات الحكومة البريطانية حتى الآن غير كافية لإبرام اتفاق.وقال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، إن التحدي الرئيسي الآن هو تحويل المقترحات البريطانية بشأن القضية المعقدة للحدود في جزيرة أيرلندا إلى شيء ملزم.وقال بارنييه "حتى لو كان الاتفاق صعبا، نعتقد انه لا يزال ممكنا هذا الأسبوع"، مضيفا بأنه قد حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني.وأصر وزراء الاتحاد الأوروبي على أن يتخذ رئيس الوزراء بوريس جونسون الخطوة التالية، حيث قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسي أميلي دي مونتشالين إن دول الاتحاد الأوروبي "ستكون حازمة في أساسياتنا".وفي الوقت نفسه، فإن آمال الإصرار على أن تكون القمة هذا الأسبوع تتلاشى بسرعة.وتوقعت ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي أن تمتد المفاوضات إلى الأسبوع المقبل.قال أنتي رين، رئيس وزراء فنلندا، الذي يشغل حاليًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في هلسنكي مساء الاثنين إنه تخلى عن الأمل في تحقيق انفراجة سريعة قبل قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأضاف رين: "لا يوجد وقت عمليا، وبطريقة قانونية، للتوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع.. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت."واتفق معه بلوك، قائلا: "دعونا نستخدم الوقت المتبقي حتى 31 أكتوبر." كان هناك حديث متزايد حول عقد قمة إضافية قرب نهاية الشهر.عملت الفرق الفنية من بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين، لكن قال كلا الجانبين إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين مواقفهما.