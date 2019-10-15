السعودية ضد فلسطين.. "الأخضر" يتسلح بالتاريخ و"الفدائي" يبحث عن أول انتصاراته (أرقام)

يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الرابعة، قبل اللقاء، بـرصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن سنغافورة، من فوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع اليمن 2-2، أما المنتخب الفلسطيني يحتل المركز الرابع بـ 3 نقاط، من فوز على أوزبكستان 2-0، وخسارة أمام سنغافورة بنفس النتيجة.





أول مباراة بين المنتخبين في فلسطين





تعتبر مباراة اليوم بين السعودية ضد فلسطين هي الزيارة الأولي للمنتخب السعودي للأراضي الفلسطينية، حيث كانت تقام المواجهات السابقة بين المنتخبين إما بالسعودية أو في ملاعب محايدة، وسيقام لقاء اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية.





السعودية تتسلح بالتاريخ أمام فلسطين





ويتسلح المنتخب السعودي بتفوقه التاريخي على منتخب فلسطين قبل مباراة اليوم، حيث تقابل المنتخبين في 9 مباريات سابقة، فاز الأخضر السعودي في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، بينما لم يتذوق المنتخب الفلسطيني طعم الانتصار في أي مباراة.





سجل لاعبو منتخب السعودية 17 هدفًا خلال مواجهاتهم السابقة ضد المنتخب الفلسطيني، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، ويعتبر فوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2005 أكبر انتصار حدث في مواجهات الفريقين.. وجاءت نتائج مواجهات المنتخبين كالتالي:





12 أكتوبر 1976: فوز السعودية على منتخب فلسطين 3 – 1 في دورة الألعاب العربية الخامسة

10 سبتمبر 1992: فوز المنتخب السعودي على فلسطين 201 في دورة الألعاب العربية

13 سبتمبر 1992: فوز السعودية 2-1 علي فلسطين في كأس العرب

11 أبريل 2005: حقق منتخب السعودية فوزًا عريضًا على فلسطين 3-0 في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

28 يونيو 2012: حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة السعودية وفلسطين بكأس العرب

28 ديسمبر 2013: تعادل منتخب فلسطين سلبيًا مع السعودية ببطولة اتحاد غرب آسيا

6 نوفمبر 2014: فوز الأخضر السعودي 2-0 في مباراة دولية ودية

11 يونيو 2015: فوز السعودية 3-2 على فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

9 نوفمبر 2015: تعادل المنتخبين سلبيًا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



