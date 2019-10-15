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انقلاب ميكروباص في طريق المصانع بحلوان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
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انقلاب ميكروباص في طريق المصانع بحلوان
انقلاب ميكروباص
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أية حمروشي
 
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أصيب عدد من الركاب صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص في طريق المصانع بحلوان المؤدي للأوتوستراد.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور بالقاهرة إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بعدد من سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن وقوع إصابات بينهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة للتحقيق.


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