طارق الشناوي يكتب: ضحك ولعب وجد و(موت)!!

القسمة الطبيعية للحياة كثفها مرسى جميل عزيز فى فيلم (يوم من عمرى) بتلك المعادلة (ضحك ولعب وجد وحب) لحنها منير مراد ورددها عبدالحليم، ومن الممكن استبدال المقطع الأخير (حب) ليصبح (موت).





قال أحمد شوقى لتلميذه محمد عبدالوهاب، والذى كان يشغل فى قلبه مساحة ابنه الروحى، (أنا عايزك تموت يامحمد)، ارتعد عبدالوهاب، والذى كان معروفا عنه حرصه الشديد على الحياة، ووصل رصيده منها لأكثر من 90 عاما، فقال له (أمير الشعراء) مستطردا (عايز أكتب عنك قصيدة تخلدك)، طبعا عبدالوهاب لا يريد أبدا سماع تلك القصيدة، تنازل أمير شعراء الفصحى عن عرشه، من أجل عيون عبدالوهاب، وكتب له أكثر من 10 أغنيات بالعامية، منها (الليل لما خلى)، وخاض من أجله معارك طاحنة مع معاصريه، مثل العقاد والمازنى، ورغم ذلك تمنى أن يرحل حتى يكتب عنه قصيدة، الموت يدفعنا لنستجمع لا شعوريا كل ما فى داخلنا من طاقة صدق ونور وشفافية، سقراط صاحب مقولة (تكلم حتى أراك)، ربما الأصح تغييرها فى هذه الحالة (مُت حتى أراك).





تابعوا مثلا ما الذى كتبه عميد الأدب العربى طه حسين عن غريمه عملاق الأدب عباس محمود العقاد، عاش طه حسين نحو 9 سنوات بعد رحيل العقاد، لم يكن يترك مناسبة إلا ويعدد مآثره، رغم ما شهدته الساحة الأدبية بينهما من معارك تم فيها تبادل أبشع الكلمات التى لها طعم اللكمات، قال عن العقاد (إنه شغل العالم بأفكاره فى حياته وسيشغله أكثر بعد الرحيل).





الآن باتت منصات التواصل الاجتماعى ليست بعيدة عن كل ذلك، تتناول صور الموتى من الأصدقاء والأقارب، البعض فى لحظة يضع صورة إنسان غادر الحياة، ويبدأ فى ذكر محاسنه وإضافاته لتجميل الحياة، ويشاركه العشرات والمئات، أما لو كانت المناسبة هى الاحتفال بجائزة حصل عليها فنان أو مثقف، ستجد غالبا أن (السوشيال ميديا) قد اشتعلت هذه المرة بقذائف قاتلة تؤكد أنها (الكوسة ولا شىء غير الكوسة).





الكاتب الكبير الراحل على سالم قال فى إحدى تجلياته (الفنان الذى يغادر الحياة يتنازع من يكتبون عنه إحساسان متناقضان، الحزن لفقده، وأيضا السعادة المغموسة بالمصلحة، لأنه سوف يترك بشكل أو بآخر مساحته لهم).





هل الموت يشعر الناس فى لحظات بعدم جدوى الصراع؟ كانت مثلا العلاقة متوترة جدا فى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام، بسبب تنازعهما على مسلسل (رأفت الهجان)، بعد رحيل محمود كثيرا ما أشاد به عادل، وللمفارقة محمد عادل إمام كان وراء تواجد كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل (هوجان)، بينما عادل كثيرا ما كان يجهض أى محاولة للقائه مع محمود، وآخرها (حسن ومرقص)، تم إسناد دور محمود فى اللحظات الأخيرة لعمر الشريف.



