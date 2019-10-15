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سموحة يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز بسبب القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
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سموحة يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز بسبب القمة
فرج عامر
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علي نبوي
 
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طلب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الفريق السكندري المقبلة أمام بيراميدز، في حال قررت اللجنة تأجيل لقاء القمة الذي سيجمع الأهلي والزمالك.

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اذا كانت القمة بين الاهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيرميدز بعد غدا الى نفس موعد القمة".


وأضاف :"لان هناك سبع لاعبيين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرا من لاعبي المنتخب القومي الاول ومنتخب الشبا ب ومنتخبات عربية وافريقية".

وتابع :"احدهم اصيب اصابة شديدة تحتاج ٣ شهور والاخرين معظمهم يعاني من شد او ارهاق او اي اصابة اخري بالاضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في اي تدريب خاص بالمباراة القادمة".

ويحل سموحة ضيفًا على بيراميدز بعد غد الخميس في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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