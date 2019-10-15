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شاهد.. برنامج "Swallmovie" الصيني بين طالبات ومعلمات ابتدائية بالطائف

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
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شاهد.. برنامج Swallmovie الصيني بين طالبات ومعلمات ابتدائية بالطائف
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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نفذت أمينة مصادر التعلم سحر القثامي؛ في ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف، ورشة عمل بعنوان "المدخل للغة الصينية" وبرنامج swallmovie الصيني، لتثقيف المعلمات والطالبات بطريقة استخدام البرنامج وكيفية الاستفادة منه في التعليم، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي؛ والوكيلة نوير العتيبي.

وقدمت "القثامي"؛ شرحًا مفصلًا للحضور، مبينة من خلاله أن مستخدم البرنامج يستطيع تغيير قوالبه من جمل وصور ومقاطع فيديو ومن ثم التعديل عليها بكل سهولة، في ظل هواية الكثير لتعلم هذه اللغة لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع النمو المتسارع بمختلف المجالات، وخصوصًا نحو التقنية والتطور الإلكتروني.

جاءت ورشة العمل ضمن اهتمام القيادة باللغة الصينية لإدراجها ضمن برامج التعليم؛ حيث إن هذه اللغة تأتي من ضمن أكثر لغات العالم انتشارًا.

وفي الختام، قدّمت قائدة المدرسة جزيل الشكر والتقدير لأمينة المصادر على ما قدمته من ورشة عمل نالت إعجاب الجميع، مشيرة إلى ما تحظى به مدارس المحافظة من اهتمام مباشر من مدير تعليم الطائف لدعم الجهود المبذولة من الطالبات والمعلمات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

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