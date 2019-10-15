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جامعة حلوان: افتتاح السوق الخيري الثاني بالتعاون مع نادي روتاري

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
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جامعة حلوان: افتتاح السوق الخيري الثاني بالتعاون مع نادي روتاري
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أية حمروشي
 
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في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى  لدى شباب الجامعة نظمت إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان  السوق الخيرى الثانى  بالتعاون مع نادي روتاري مصر الجديدة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن المعرض عرض مجموعة كبيرة من قطع الملابس رجالي وحريمي، بالإضافة إلى بعض المنتجات الجلدية المتنوعة من الشنط والأحذية والأحزمة، وكذلك أدوات منزلية ومكتبية. تتراوح اسعار المنتجات ما بين ( 20-50) جنيها مصريا. وقد تم توفير المعروضات بأسعار رمزية تلبية لاحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

هذا ويستمر السوق الخيرى الثانى حتى يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 بقاعة " ن" بالمبني الإداري بالحرم الجامعي بعين حلوان.
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