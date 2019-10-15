الأرصاد تنبه المدينة المنوّرة والباحة: أمطار رعدية تستمر للمساء

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع.



وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، فيما نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار، واتباع إرشادات السلامة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول في هذه الأحوال المناخية.



ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.



من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.



