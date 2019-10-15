صفقتان في برشلونة ومراقبة لنجم نابولي

يتابع نادي برشلونة لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز متوسط ميدان نابولي الإيطالي للتعاقد معه في ظل المنافسة القوية مع نظيره ريال مدريد.









وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أنه على الرغم من متابعة الفريق الكتالوني لمتوسط الميدان الإسباني إلا أن تدعيم مركز خط الوسط في يناير ليست ضمن أولويات النادي الكتالوني.









وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أن البرسا يسعى لدعم صفوفه بمهاجم صريح وقلب دفاع.









وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرغب في ضم مدافع بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها أومتيتي، فيما يرغب في ضم مهاجم رقم ٩ كبديلًا للأوروجوياني لويس سواريز.