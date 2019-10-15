محمد صلاح يعلق على كوميك أم مكة (صورة)
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
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الفجر الرياضي
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علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على كوميك أم مكة من خلال أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد صوره مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.
ونشر أحد المتابعين كوميك زوجته جاء فيه: "الوووو أم مكة ؟؟ أبو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بايده كدا قالي يعني مش همه!".
ورد محمد صلاح صلاح على كوميك أم مكة بإيموشن "ضحك" ليلقى هذا الرد متابعة واسعة على تويتر.
وظهر محمد صلاح في إعلان لمجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو مما أثار الجدل.
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