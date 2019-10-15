تعليق مفاجئ من أسطورة ليفربول عن أزمة صلاح وماني

تحدث سامي هيبيا أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق، عن علاقة محمد صلاح النجم المصري لفريق ليفربول مع زميله السنغالي ساديو ماني، والتى تتحدث بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن العلاقة بها توتر وصراع خلال الفترة الماضية.





وقال هيبيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية: "الصراع بين محمد صلاح وساديو ماني في مصلحة الفريق، اللاعبان قويان ومثل هذه المواقف هى ما تظهر أن الجميع يسعى للانتصار".





وتابع: "أكون سعيدًا للغاية حينما أرى محمد صلاح وزميله ساديو مانى يقدمان هذا المستوى القوى، رأيت اعتراض مانى على صلاح فى مباراة ليفربول ضد بيرنلى، لكننى أعرف أن هذا الاعتراض لن يضر بالفريق، نظرا للروح العالية بين اللاعبين فى غرف الملابس".





وكان ساديو ماني قد إنفعل بعد تبديله خلال مباراة ليفربول وبيرنلي في الموسم الجاري في لقاء انتهي بفوز الريدز بثلاثيه دون رد، وجاء غضب اللاعب بسبب عدم تكرير محمد صلاح الكرة له في أكثر من موقف مما جعل اللاعب يشعر بالغضب من زميله بالفريق، ولكن قام يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بإنهاء الأمر بين الثنائي، حيث يعد محمد صلاح وساديو مانى نجوم الفريق.





ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، علي ملعب أولد ترافورد، ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 24 نقطة بالفوز خلال ال 8 جولات الماضية.



