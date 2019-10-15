أستراليا تلقي باللوم علي تركيا لفرار أعضاء داعش

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أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين إن تركيا هي وحدها المسؤولة عن هروب مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية من الحجز في سوريا.



كانت باين تعلق في مجلس الشيوخ الأسترالي بعد أن فرت مئات من عائلات الدولة الإسلامية وأنصارها من معسكر اعتقال يوم الأحد وسط قتال بين القوات التركية والأكراد.



يجادل نواب المعارضة بأن التوغل العسكري التركي قد تم بفضل القرار الأمريكي بسحب القوات من شمال سوريا.



لكن لم تلقي باين أي لوم على الولايات المتحدة، قائلة ان "تركيا مسؤولة تمامًا عن تصرفات قواتها العسكرية ومجموعات الميليشيات التي تستخدمها".



وأضافت إن تركيا "مسؤولة أيضًا عن المعاناة الإنسانية التي تسببها خلال عملياتها العسكرية" فضلًا عن هروب مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية.



ويقول المسؤولون الأكراد السوريون إنهم سيعملون مع الحكومة المركزية للبلاد في دمشق لصد هجوم تركيا على المقاتلين الأكراد.



في تحول كبير من التحالف، ستنتشر القوات التي يقودها الأكراد جنبًا إلى جنب مع القوات الحكومية على طول الحدود الشمالية السورية.



جاء إعلان الأحد بعد ساعات من إعلان المسؤولين الأميركيين أن القوات الأمريكية ستغادر شمال سوريا. لقد انسحبوا بسبب الفوضى الناجمة عن الهجوم التركي المتواصل، الذي بدأ قبل خمسة أيام. قبل الغزو التركي، أمر الرئيس دونالد ترامب القوات الأمريكية بالانسحاب، وهو قرار اعتبره الحلفاء الأكراد خيانة.



اجتاحت تركيا والمقاتلين المتحالفين شمال سوريا، واشتبكوا بشدة مع المقاتلين الأكراد. وجدت القوات الأمريكية نفسها عالقة في الوسط، وتم اتخاذ قرار بالانسحاب يوم الأحد.



تجاهلت القوة بقيادة الأكراد حكم دمشق في عام 2012 في أوج الحرب الأهلية في سوريا، عندما سحبت الحكومة السورية القوات للتركيز على القتال في أماكن أخرى.



تكثف فرنسا وألمانيا جهودهما لوقف الهجوم التركي على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.



عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا أمنيًا طارئًا مساء الأحد لمناقشة الغزو التركي، وقال إنه يعمل مع ألمانيا على مبادرات جديدة غير محددة لإنهائها.



وفي حديثه إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس، قال ماكرون إن الهجوم التركي يخلق مشاكل إنسانية "غير مستدامة" ويخاطر "بمساعدة جماعة الدولة الإسلامية علي الظهور في المنطقة".



رددت ميركل وجهة النظر هذه، مصرة على "وقف الهجوم ". وأقرت بأن لدى تركيا" مخاوف أمنية مشروعة "لكنها قالت إنه يجب إيجاد حلول مختلفة للمنطقة.



علقت ألمانيا وفرنسا مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وقال ماكرون إنه وميركل سيواصلان التنسيق بشأن "المبادرات في الساعات والأيام المقبلة".



تحدثت ميركل هاتفيا مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في وقت سابق يوم الأحد.



يقول التلفزيون الحكومي السوري إن القوات الحكومية تتجه إلى الشمال لمواجهة الغزو المستمر بقيادة تركيا لشمال سوريا، لكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل.



قال مسؤول كردي سوري ومراقب للحرب يوم الأحد إن قوات الحكومة السورية تستعد لدخول البلدات التي يسيطر عليها الأكراد، والتي تنسحب منها القوات الأمريكية وسط الهجوم التركي.



ولم يكشف المسؤول الكردي عن تفاصيل لكنه قال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية السورية عبر روسيا لنشر قوات حكومية في بعض البلدات الحدودية. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يصدر بعد إعلان رسمي.



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصفقة غطت مدينتي كوباني ومنبيج. تم نشر القوات الأمريكية في المدن بعد أن تم تطهيرها من مقاتلي الدولة الإسلامية في عام 2015.



ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية تنسحب من شمال سوريا وسط الهجوم التركي الذي يتكشف ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.



