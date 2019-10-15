ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
Advertisements
حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس
رونالدو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

نفى فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فكرة رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النادي قبل 2022 حين ينتهي عقده.

 


وأكد باراتيسي أن كريستيانو يركز على أهداف فريقه وأهدافه الشخصية وهو سعيد في تورينو خلال حدث في مدينة أماتريس بوسط إيطاليا حيث نال جائزة مانليو سكوبينيو لأفضل مدير رياضي لهذا العام.

 


وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس: "لا أعتقد أن رونالدو قد يرحل مع انتهاء الموسم الجاري ولا أظن أنه سيغادر بنهاية الموسم المقبل كذلك.. أنا واثق من ذلك حتى الآن، لدينا عقد".

 


ويبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 34 عامًا ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2022 براتب صافي 31 مليون يورو عن كل موسم.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري الايطالي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status