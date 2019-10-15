حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
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الفجر الرياضي
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نفى فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فكرة رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النادي قبل 2022 حين ينتهي عقده.
وأكد باراتيسي أن
كريستيانو يركز على أهداف فريقه وأهدافه الشخصية وهو سعيد في تورينو خلال حدث في مدينة
أماتريس بوسط إيطاليا حيث نال جائزة مانليو سكوبينيو لأفضل مدير رياضي لهذا العام.
وأضاف المدير
الرياضي ليوفنتوس: "لا أعتقد أن رونالدو قد يرحل مع انتهاء الموسم الجاري ولا
أظن أنه سيغادر بنهاية الموسم المقبل كذلك.. أنا واثق من ذلك حتى الآن، لدينا عقد".
ويبلغ كريستيانو
رونالدو من العمر 34 عامًا ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2022 براتب صافي 31 مليون يورو
عن كل موسم.
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