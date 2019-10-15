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عشرات الحرائق تجتاح لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:25 ص
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عشرات الحرائق تجتاح لبنان
حرائق لبان
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وكالات
 
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باندلاع سلسلة حرائق بمناطق عدة، لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية.

 

وحسب الوكالة، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

 

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

 

ويقول الدفاع المدني إن 4 من رجاله أصيبوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق.

 

وتشير المعطيات إلى أن أكبر الحرائق اندلعت في بلدة المشرف بجبل لبنان، وأتت على مساحات هائلة من المناطق الحرجية.

 

ورغم مساعي السيطرة عليها، تجددت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.

 

وطلب المسؤولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علما أن اشترى لبنان سابقا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

 

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، الثلاثاء، وقال في بيان إنه "بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء. نتمنى للجميع الصحة والسلامة".

 

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