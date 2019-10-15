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"كريم" مطلوب في برشلونة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
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كريم مطلوب في برشلونة
كريم أديمي
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الفجر الرياضي
 
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دخل كريم أديمي مهاجم سالزبورج النمساوي ضمن دائرة أهداف نادي برشلونة الإسباني حيث يرى كلويفرت مدير أكاديمية اللا ماسيا أنه يمكن ضمه لفريق "ب".

 

وظهر اللاعب الألماني صاحب الأصول النيجيرية بمستوى طيب للغاية مع الفريق الرديف للنادي النمساوي حيث سجل سبعة أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في 11 مباراة ويجيد اللعب مركز الجناح أو رأس الحربة.

 

ويسعى برشلونة إلى ضم لاعبين شباب قد يكون لهم دور مع الفريق الأول مثل رونالدو أراوخو وموسى واجي وبيدري والمدافع الفرنسي توديبو.

 

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنا سالزبورج يطلب ما يقرب من 8 ملايين يورو وهو رقم تراه إدارة برشلونة مرتفعًا للاعب يبلغ من العمر 17 عاماً فقط.

 

 

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