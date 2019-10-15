جامعة القاهرة تنظم ندوة حول الشركات والتنمية المستدامة

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ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 12 ظهر غد ندوة بعنوان "استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد بلال الخبير الاقتصادي، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بقاعة د. عبد الملك عودة بالكلية.



تأتي هذه الندوة في إطار توجه العديد من الشركات والمؤسسات العالمية نحو البحث عن تحقيق تنمية مستدامة من خلال اتباع سلوك موجه في الأسواق بما يؤهلها لإدارة عملياتها بطريقة تُعزز النمو الاقتصادي وترفع من قدرتها التنافسية وتعظم أرباحها.



جدير بالذكر أن تزايد الاهتمام العالمي في مجتمع الأعمال بترسيخ مفاهيم الاستدامة، يأتي نتيجة التقلبات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات البيئية التي طرأت على الساحة الدولية وأسفرت عن تأثيرات في الأسواق، مما أدى إلى ضرورة دراسة وضع الشركات المصرية وكيفية تعاملها مع مفهوم الاستدامة.