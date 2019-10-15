عودة الجيش السوري إلى الشمال الشرقي للتصدي للغزو التركي



تعد عودة الأسد إلى المنطقة التي تخلت عنها قواته في عام 2012 في أوج الحرب الأهلية السورية نقطة تحول في الحرب الأهلية السورية التي دامت ثماني سنوات، مما يعطي دفعة كبيرة أخرى لحكومته وداعميها الروسيين، ويعرض التجربة القصيرة للحكم الذاتي التي أنشأها الأكراد السوريون منذ بدء الصراع للخطر.



بدأ الوضع سريع التغير في التحرك الأسبوع الماضي، عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية في شمال سوريا بالانسحاب، ممهدًا الطريق لهجوم تركي، والذي يعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين. منذ عام 2014، حارب الأكراد إلى جانب الولايات المتحدة لهزيمة الدولة الإسلامية في سوريا، وانتقد تحرك ترامب في الداخل والخارج كخيانة لحليف.



في مواجهة انتقادات لا هوادة فيها، قال ترامب الاثنين إنه فرض عقوبات جديدة على تركيا، ووقف المفاوضات التجارية ورفع تعريفة الصلب في محاولة للضغط على أنقرة لوقف هجومها. وقال نائب الرئيس مايك بينس أيضًا إن ترامب سيرسله إلى الشرق الأوسط لأن الرئيس كان قلقًا بشأن عدم الاستقرار في المنطقة.



وقال بنس إن ترامب تحدث مع الزعيم التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق يوم الاثنين ودعا إلى وضع حد فوري للحملة العسكرية التركية. وأضاف أن الولايات المتحدة "ببساطة لن تتسامح مع غزو تركيا لسوريا بعد الآن."



في الأيام الخمسة الماضية، توغلت القوات التركية وحلفاؤها في البلدات والقرى الشمالية، واشتبكوا مع المقاتلين الأكراد على امتداد 200 كيلومتر (125 ميلًا). لقد أدى الهجوم إلى نزوح ما لا يقل عن 130 الف شخص.

و ادان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع الهجوم التركي على سوريا، ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى أنقرة.



وفي وقت سابق، اوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا في طريقهم للفرار من القتال والبحث عن الأمان.



قد أعلن الرئيس التركي أردوغان مقتل 109 ارهابيا منذ أن شنت أنقرة هجومًا على سوريا في اليوم السابق، وحذر الاتحاد الأوروبي من أن يطلق على عملية سوريا "غزو"، وهدد بالسماح للاجئين السوريين بإغراق أوروبا.



وقد أعلنت وسائل الإعلام التركية أنه تم تطهير قريتين سوريتين عبر الحدود "من الإرهاب"، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد السوريين، واوضح نشطاء ومراقبون للحرب إنخ قتل سبعة مدنيين على الأقل في الغارات التركية في شمال شرق سوريا.



وقال متحدث باسم القوة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، والتي تدعمها الولايات المتحدة إن الطائرات الحربية التركية بدأت في استهداف "المناطق المدنية" في شمال سوريا.



وذكر مصطفى بالي من القوات الديمقراطية السورية، أن الغارات الجوية تسببت في "ذعر كبير بين سكان المنطقة".



وجاءت تغريدة بالي بعد ظهر الأربعاء بفترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا قد بدأ.



وتحشد تركيا قواتها منذ أيام استعدادًا لشن هجوم على مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا تعتبرهم أنقرة منظمة إرهابية.



وقال مسؤول أمريكي، إن الغارات الجوية التركية في شمال شرق سوريا ليست منسقة مع الجيش الأمريكي وتعتبر خطرة على قوات التحالف والمدنيين في المنطقة، وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لإحاطة الصحفيين.









انتقلت القوات الحكومية السورية إلى البلدات والقرى في شمال شرق سوريا، أمس، بما في ذلك منطقة منبيج المضطربة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع تقدم القوات التي تقودها تركيا في المنطقة حيث بدأت التحالفات القديمة في المنطقة في التحول أو الانهيار عقب انسحاب القوات الأمريكية.جاء نشر قوات الجيش السوري بالقرب من الحدود التركية بعد أن قالت القوات الكردية السورية المتحالفة سابقًا مع الولايات المتحدة إنها توصلت إلى اتفاق مع حكومة الرئيس بشار الأسد لمساعدتهم على صد الغزو التركي، في اليوم السادس.