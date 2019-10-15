موعد مباراة سوريا وغوام اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب سوريا لمواجهة نظيره منتخب غوام اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 على ملعب مكتوم بن راشد.





موعد مباراة سوريا وغوام في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم



وستلعب مباراة سوريا وغوام اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت سوريا.



كما ستلعب المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت سوريا.





القنوات الناقلة لمباراة سوريا وغوام اليوم



وستذاع مباراة منتخب سوريا ومنتخب غوام اليوم على قناة "الكأس HD2" بتعليق محمد السعدي.





مجموعة منتخب سوريا وغوام



ويتواجد متتخبي سوريا وغوام في المجموعة الأولى من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 رفقة كل من منتخب الصين والفلبين والمالديف.