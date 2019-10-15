لماذا يظهر لك أشخاص على "فيسبوك" بعد أن تراهم في الحقيقة؟.. خبير يجيب



وأوضح "الجندي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن السبب في ذلك هو أن موقع "فيسبوك" يتتبع الموقع أو "اللوكيشن" الخاص بالمستخدمين، لافتا إلى أنه ييتم إطلاق لفظ "أجهزة ذكية" على الهواتف المحمولة لأنها تعرف الكثير من المعلومات عنا ولا نعرف أنها تعرفها.



ولفت إلى أنه حتى إذا تم قفل التطبيقات فإنها تعمل في الخلفية وتقوم بجمع المعلومات عنك وعن نمط حياتك ويعرف كل شيء عنك، كما يستطيع سماعك أيضا.



ولفت إلى أن شركة "أمازون"، وهي أكبر شركة لبيع الكتب على الانترنت، وأصبحت الآن أكبر مورد برمجيات وسوفت وير لوزارة الدفاع الأمريكية، بصفقة قيمتها 10 مليار دولار في العام والسبب في ذلك أنها تمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن المستخدمين.



وتابع أنها لم تصبح الآن مجرد شركة شحن كتب، بل أصبحت تستثمر في الكثير من الأمور الأخرى، مثل تصنيعها لجهاز صغير يوضع على الباب عندما يأتي شخص ما لطرق الباب يفتح الكاميرا أتوماتيك ويوصلها بالهاتف المحمول لترى من يطرق على الباب، لافتا إلى أن هذه الشركات تجمع بيانات وتبيعها إما لمعلنين أو جهاز استخبارات ويمكن استخدامها كأنها سلاح.

كشف الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، عن سبب ظهور بعض الأشخاص في قائمة الأصدقاء الذين يمكن أن تعرفهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمجرد أن نلتقي بهم في مكان ما.