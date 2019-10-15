"حماية المستهلك": توجيهات رئاسية بضبط الأسواق
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
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نعيم يوسف
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قال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك قانون قوي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع الكثير من الضوابط لحماية وصون حقوق المستهلك، لافتا إلى أن مشكلة السيارات من الموضوعات الهامة لدى الجهاز، وهناك لجان فنية من الجهاز، ومن الجامعات مستعدون للفحص في حالة وجود شكاوى.
وأضاف عبدالمعطي، في مداخلة مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه بمجرد وجود شكوى تقوم اللجان بفحص الشكوى، والجهاز استطاع إعادة الكثير من الحقوق للعديد من المواطنين، وعند وصول أي شكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها فورا، ومن لديه أي شكوى بمستندات يتقدم للجهاز ولا يتردد لحظة، لأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين وهو المدافع عن حقوقهم وفقا للقانون ولن يتردد لحظة في مواجهة أي من الوكلاء والشركات على الطرف الأخر.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم يطبقون القانون ويتلقون شكاوى يومية يتم التفاعل مع أصحابها وهناك آليات غير تقليدية لتلقي الشكاوي من المواطنين، ومنها رقم على الواتساب، وافتتاح فروع في عدد من محافظات الجمهورية، وتم إطلاق خدمة جديدة هي "نجدة المستهلك" في عدد من المحافظات، وسيتم تعميمها على باقي المحافظات، فضلًا عن صفة الضبطيية القضائية.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الأسواق في الدولة وحماية حقوق المستهلكين وبرنامج الحكومة يسعى إلى إيجاد آليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، ومن لديه شكوى لا يتردد لحظة في التقدم بها.
وأضاف عبدالمعطي، في مداخلة مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه بمجرد وجود شكوى تقوم اللجان بفحص الشكوى، والجهاز استطاع إعادة الكثير من الحقوق للعديد من المواطنين، وعند وصول أي شكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها فورا، ومن لديه أي شكوى بمستندات يتقدم للجهاز ولا يتردد لحظة، لأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين وهو المدافع عن حقوقهم وفقا للقانون ولن يتردد لحظة في مواجهة أي من الوكلاء والشركات على الطرف الأخر.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم يطبقون القانون ويتلقون شكاوى يومية يتم التفاعل مع أصحابها وهناك آليات غير تقليدية لتلقي الشكاوي من المواطنين، ومنها رقم على الواتساب، وافتتاح فروع في عدد من محافظات الجمهورية، وتم إطلاق خدمة جديدة هي "نجدة المستهلك" في عدد من المحافظات، وسيتم تعميمها على باقي المحافظات، فضلًا عن صفة الضبطيية القضائية.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الأسواق في الدولة وحماية حقوق المستهلكين وبرنامج الحكومة يسعى إلى إيجاد آليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، ومن لديه شكوى لا يتردد لحظة في التقدم بها.
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