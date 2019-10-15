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محمود قابيل يروي ذكرياته في حرب 1967 (فيديو)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
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نعيم يوسف
 
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قال الفنان محمود قابيل، إنه كان يرفض حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ولكن بعد الخطاب الذي قال فيه إنه يشكر الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، تغير موقفه منه.

وأضاف "قابيل"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه أصيب في الحرب مرتين في عام 1967، وأصيب مرة ثالثة عام 1970، وطلبوا منه الانتقال إلى وظيفة بعيدة عن التشكيلات العسكرية فرفض، وخرج برتبة نقيب.

ولفت إلى أنه قبل 5 يونيو ألقى القبض على أسير إسرائيلي، وقام باستجوابه باللغة الفرنسية لأن الأسير لم يكن يعلم اللغة العبرية ولا الإنجليزية، مشيرًا إلى أن أحد المجندين أعطى الأسير "شاي".

وأشار إلى أن هذا الأسير أخبره بخبر النكسة وقصف الطيران المصري، مضيفًا: "مصدقتوش"، وبعد أن قام بتسليمه إلى قيادات أخرى، علموا فيما بعد بخبر النكسة.

وأشار إلى أنهم في الوحدة كانوا يسمعون ضجيجًا كبيرًا، ولم يعرفوا أن هذا صوت انسحاب القوات، ووجدوا لأول مرة قذائف تطلق على المكان الموجودين به، فأمر قواته بأن تجتمع، ووجودوا مجموعة جنود قادمين كانوا مصريين ووجد ضابط يعرفه في السيارة وطلب منه أن يذهب معه ولكنه رفض ترك الجنود والجرحى الذين معه.

وأوضح أنه أثناء الانسحاب من هذا الموقع قام بتقسيم الجنود الذين معه إلى ثلاثة مجموعات خوفا من انفجار الألغام، وعادوا مشيًا على أقدامهم.


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