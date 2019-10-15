مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا.. أبرزها مباراة السعودية ضد فلسطين

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019، في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا القادمة، ويأتي أبرزها مباراة السعودية ضد فلسطين، وكوريا الشمالية في مواجهة نظيرتها الجنوبية، والبحرين أمام إيران، وقطر ضد عمان، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها فور إنطلاقها.







وتتجه أنظار عشاق الكرة العربية صوب مباراة السعودية ضد فلسطين، لذلك يعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها ضمن تصفيات آسيا في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا



تنطلق العديد من مباريات اليوم في بطولة آسيا ويأتي على رأسها مباراة السعودية ضد فلسطين

منغوليا ضد قيرغيزستان، تقام المباراة في تمام العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.





كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية، تقام المباراة في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.





كمبوديا ضد العراق، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأسHD 2.





إندونيسيا ضد فيتنام، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





تايبيه ضد أستراليا، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.





تايلاند ضد الإمارات، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





الفلبين ضد الصين، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.





طاجيكستان ضد اليابان، تقام المباراة في تمام الثانية والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





السعودية ضد فلسطين، تقام مباراة السعودية ضد فلسطين في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





سريلانكا ضد لبنان، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأسHD 3.





سوريا ضد غوام، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD2.







الهند ضد بنجلادش، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD2.







الأردن ضد نيبال، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 3.







البحرين ضد إيران، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة البحرين الرياضيةHD 1.





