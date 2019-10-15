موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في لقاء القمة بث مباشر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في لقاء القمة الذي يجمع بينهما، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك نعرض لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.







موعد مباراة الأهلي والزمالك في لقاء القمة

تقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم 19 أكتوبر من الشهر الجاري، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في لقاء القمة

من المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة أون سبورت ON SPORT، الناقلة حصريًا لبطولة الدوري المصري الممتاز.



هدف كلا الفريقين من مباراة الأهلي ضد الزمالك

يسعى الأهلي لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري ليستمر في حملة الدفاع عن لقبه، بينما يتطلع الزمالك لتحقيق الثلاثة نقاط للثأر من خسارة السوبر واقتناص صدارة الدوري.





أهداف مدربي كلا الفريقين

يأمل السويسري رينيه فايلر لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية مع الأهلي منذ توليه المهمة خلفًا للمقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بينما يتطلع البرتغالي ميتشو لتحقيق الفوز لمصالحة جماهير الزمالك الغاضبة بعد التعادل المخيب أمام إف سي مصر، ولإعطاء دفعة معنوية للفريق قبل المواجهة المصيرية المرتقبة أمام بطل السنغال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





نتيجة أخر مباراة جمعت بين الفريقين

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن كأس السوبر المصري، وأحرز ثلاثية الأهلي كلاً من النيجيري جونيور أجايى "هدفين"، وحسين الشحات، في الدقائق 19، 48، 49 من زمن المباراة، بينما قلص محمود علاء النتيجة للفارس الابيض بهدفين في الدقائق 64، 76 من عمر اللقاء، من خلال ركلتي جزاء.