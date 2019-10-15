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مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
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مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا
منتخب الطائرة
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السيد علي
 
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أنهي منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى اليابان بالخسارة أمام منتخب أمريكا .

وتأتي خسارة منتخب مصر أمام أمريكا بثلاثة أشواط مقابل شوط .

وجائت نتيجة الأشواط كالأتى : ( ٢٢/٢٥) لصالح مصر (٢٥/١٦) لصالح أميركا  (٢٥/١٤) لصالح أميركا (٢٥/١٣) لصالح أميركا .

ويتوقف رصيد المنتخب الوطني عند 8 نقاط فى المركز العاشر من أصل ١٢ منتخب .

وينتظر الفراعنة انتهاء منافسات اليوم لمعرفة الترتيب النهائى لكأس العالم للكرة الطائرة .


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