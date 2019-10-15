مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا

أنهي منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى اليابان بالخسارة أمام منتخب أمريكا .

وتأتي خسارة منتخب مصر أمام أمريكا بثلاثة أشواط مقابل شوط .

وجائت نتيجة الأشواط كالأتى : ( ٢٢/٢٥) لصالح مصر (٢٥/١٦) لصالح أميركا (٢٥/١٤) لصالح أميركا (٢٥/١٣) لصالح أميركا .

ويتوقف رصيد المنتخب الوطني عند 8 نقاط فى المركز العاشر من أصل ١٢ منتخب .