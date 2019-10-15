مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
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السيد علي
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أنهي منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى اليابان بالخسارة أمام منتخب أمريكا .
وتأتي خسارة منتخب مصر أمام أمريكا بثلاثة أشواط مقابل شوط .
وجائت نتيجة الأشواط كالأتى : ( ٢٢/٢٥) لصالح مصر (٢٥/١٦) لصالح أميركا (٢٥/١٤) لصالح أميركا (٢٥/١٣) لصالح أميركا .
ويتوقف رصيد المنتخب الوطني عند 8 نقاط فى المركز العاشر من أصل ١٢ منتخب .
وينتظر الفراعنة انتهاء منافسات اليوم لمعرفة الترتيب النهائى لكأس العالم للكرة الطائرة .
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