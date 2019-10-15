عبد الحليم قنديل: العنصر الرئيسي في الحرب على الإرهاب هو المعلومات
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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نعيم يوسف
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قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن الجيش المصري هو جيش نظامي، وهذه النوعية من الجيوش مؤهلة بالأساس للحروب النظامية، أما الحروب ضد جماعات الإرهاب وغيرها يُطلق عليها "حروب غير متماثلة"، ولكن الجيش المصري حاول التكيف مع التطورات الجديدة بإنشاء قوات خاصة بهذا الأمر.
وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن العنصر الأساسي والرئيسي في الحرب على الإرهاب هو المعلومات، وكان لدى الأجهزة المصرية خريطة معلومات خاصة بالإرهاب القديم الذي واجهته فيي التسعينات ولكن الاستناد إلى هذه المعلومات لم يعد يفيد.
وتابع الكاتب الصحفي، أن الشخص المدني الذي يسقط في سيناء لأي سبب، يجب أن يعامل معاملة الجندي الشهيد، لأن معركة العقول والقلوب هي المعركة الأساسية، لأنك تحصل على المعلومات من البشر، وإذا لم يكن البشر في صف الدولة سوف تطول المعركة وتنزف دما كان يمكن تجنبها، مشددا على أنه خلال التاريخ المصري كله تأتي المخاطر من الشرق.
وشدد على أن دخول الجيش المصري في الاقتصاد هو أمر "ضرورة"، لافتا إلى أن الجيش المصري قدم الطثير للشعب المصري ووقف إلى جوار الثورة المصرية في 2013، وأيضا وقف إلى جوارها في 2011 عندما كان الأمريكيون على قدر من التغلغل في مؤسسات الدولة بسبب المعونة، وكان هناك خرائط كاملة عن المجتمع المصري لديهم بسبب المعونة.
وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن العنصر الأساسي والرئيسي في الحرب على الإرهاب هو المعلومات، وكان لدى الأجهزة المصرية خريطة معلومات خاصة بالإرهاب القديم الذي واجهته فيي التسعينات ولكن الاستناد إلى هذه المعلومات لم يعد يفيد.
وتابع الكاتب الصحفي، أن الشخص المدني الذي يسقط في سيناء لأي سبب، يجب أن يعامل معاملة الجندي الشهيد، لأن معركة العقول والقلوب هي المعركة الأساسية، لأنك تحصل على المعلومات من البشر، وإذا لم يكن البشر في صف الدولة سوف تطول المعركة وتنزف دما كان يمكن تجنبها، مشددا على أنه خلال التاريخ المصري كله تأتي المخاطر من الشرق.
وشدد على أن دخول الجيش المصري في الاقتصاد هو أمر "ضرورة"، لافتا إلى أن الجيش المصري قدم الطثير للشعب المصري ووقف إلى جوار الثورة المصرية في 2013، وأيضا وقف إلى جوارها في 2011 عندما كان الأمريكيون على قدر من التغلغل في مؤسسات الدولة بسبب المعونة، وكان هناك خرائط كاملة عن المجتمع المصري لديهم بسبب المعونة.
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